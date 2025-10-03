Documentaire

Au Viêtnam, pays où le communisme côtoie la libre entreprise, Sebastian rencontre les rois de la débrouille, ces exclus qui refusent de baisser les bras. Dans ce pays au communisme pragmatique où le dogme du Parti côtoie sans heurt la libre entreprise, Sebastian a rencontré les rois de la débrouille, ceux que l’on croyait exclus et ceux qui refusent de baisser les bras.

Sur les bords des routes et dans les champs de thé, à Hanoï la sévère et à Hô-Chi-Minh-Ville la délurée, notre voyageur tatoué a enfourché une antique « Minsk » pour tirer le portrait des inventeurs, des récupérateurs, des soudeurs et même des tailleurs.

Avec son regard neuf et amusant, un voyage au coeur du pays le plus à l’est de l’Asie du sud-est.

Un reportage de Sebastian Perez.