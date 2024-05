Documentaire

Otages contre prisonniers, le Hamas et Israël n’ont toujours pas trouvé d’accord pour une nouvelle opération d’échange. Combien de prisonniers palestiniens en échange des 132 Israéliens toujours retenus en otage? Peut-être plusieurs centaines de personnes. Le Hamas réclame un cessez-le feu dans la bande de Gaza et la libération des prisonniers les plus âgés, surtout ceux condamnés à des peines de prison à vie. Ils sont près de 600 dans les geôles israéliennes : des prisonniers politiques selon les Palestiniens, des terroristes selon les Israéliens.

Dans les prisons d’Israël, il y a en plus de ces prisonniers de longue date, de nombreux Palestiniens arrêtés dans les territoires occupés de Cisjordanie depuis le 7 octobre. Il n’y a jamais eu autant de détenus palestiniens dans les prisons israéliennes depuis la Seconde Intifada, il y a plus de 20 ans. Anciens détenus et ONG témoignent de conditions de détention inhumaines.

