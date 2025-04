Documentaire

Quelque part au large du Vietnam, de la Malaisie, aux confins des Philippines et en pleine Mer dite de Chine du Sud, des escarbilles de terre émergent qui forment presque un archipel : les Spratleys. Une vingtaine d’îles, une centaine d’îlots, récifs coralliens, atolls pour la plupart inhabitables… Et pourtant, un conflit diplomatique majeur se joue là entre la grosse puissance chinoise et ses cinq « vassaux » régionaux car les Spratleys recèlent du pétrole et du gaz, la plus grande ressource halieutique de la région, elles contrôlent les routes maritimes d’un tiers du trafic mondial et balisent toutes les lignes aériennes Europe-Asie. Qui possède les Spratleys détient une clé géostratégique de la Région. Les pays concurrents ont décidé d' »occuper le terrain » en y envoyant civils et militaires survivre sur ces cailloux isolés, otages volontaires d’un bras de fer diplomatique. Leurs vies sont une fable tragique et drôle, ils ont pour compagnons soleil, typhons, soif, solitude, mais toujours de nouvelles idées en tête… Un documentaire de Franck CUVELIER