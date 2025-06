Documentaire

En Éthiopie, des entreprises chinoises bâtissent d’immenses parcs industriels où des résidents locaux travaillent pour un salaire de misère. Près d’Addis-Abeba, la capitale, focus sur l’un de ces grands sites dont le projet d’extension suscite de vives tensions.

En 2008 dans la petite ville de Dukem, près de la capitale éthiopienne d’Addis-Abeba, des investisseurs chinois financent la construction d’un immense parc industriel d’une centaine d’usines, créant ainsi quelque 20 000 emplois. Dans un pays à la forte croissance démographique et où de nombreux jeunes cherchent du travail, l’opération est perçue comme une aubaine par les décideurs locaux qui collaborent étroitement avec la direction du site. Dix ans plus tard, cette dernière acquiert un terrain attenant, promettant encore 30 000 nouveaux postes. Mais la situation se dégrade, révélant de fortes tensions. Exploités, des ouvriers se révoltent contre leurs conditions de travail, tandis que des paysans refusent de quitter les terres réquisitionnées pour le site. En outre, la crise du Covid-19 et la résurgence de la guerre civile rendent de plus en plus frileux ces patrons chinois qui ont investi avec la garantie d’une main-d’œuvre à bas coût. Les autorités locales, quant à elles, commencent à douter de ce partenariat présenté comme « gagnant-gagnant ».

Plongée en Chinafrique

Durant quatre ans, de 2019 à 2023, Max Duncan et Xinyan Yu ont suivi l’avancement du projet d’extension du parc industriel de Dukem et documenté les interrogations qu’il suscite. Jour après jour, les réalisateurs ont accompagné sa vice-présidente, une femme d’affaires chinoise installée en Éthiopie depuis quatorze ans et qui espère y faire venir sa fille, ainsi qu’une jeune ouvrière éthiopienne et une agricultrice, dont la ferme familiale doit être déplacée. À travers le portrait de ces trois femmes, qui racontent leurs ambitions, leurs espoirs et leurs désillusions, une édifiante enquête au cœur de la Chinafrique.

Documentaire de Max Duncan et Xinvan Yu (2025, 54mn)

Disponible jusqu’au 15/09/2025