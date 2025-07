Documentaire

Au Bénin, l’homosexualité n’est pas criminalisée par la loi, mais elle ne bénéficie d’aucune reconnaissance légale non plus. De plus en plus de personnes LGBT+, victimes de violences liées à leur genre ou leur orientation sexuelle, sont toutefois encouragées à porter plainte. Cependant, le contexte socio-culturel est encore largement hostile. Un reportage d’Emmanuelle Sodji et Raphaël N’talé.