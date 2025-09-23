A l’autre bout du monde, la Papouasie Nouvelle Guinée. Des terres de forêts vierges à perte de vue et...
La France nous a offert une déchetterie comme maison
En France, des milliers de personnes sont expropriées. Au nom de l’intérêt général, elles se retrouvent entraînées, souvent malgré...
Certaines nations donnent des gages aux nouveaux maitres de l’Afghanistan. Les voisins chinois et russes ont déjà annoncé vouloir...
Tout le monde compte sur eux pour nourrir la France confinée et pourtant, les difficultés s’accumulent pour les agriculteurs....
Adoptée en 1989, la convention internationale des droits de l’enfant fête ses 35 ans, mais des millions d’enfants à...
Des communes héritent d’un habitant ou même parfois d’un parfait inconnu : de quelques milliers d’euros à plusieurs millions....
La statistique est effroyable et dit à elle seule le mal qui ronge le pays le plus peuplé du...
Aujourd’hui en France, les éleveurs mettent un point sur le respect de l’animal avant son trajet à l’abattoir. Les...
La série « Femmes sur la ligne de front » présentée par Annie Lenox, nous plonge au coeur des batailles conduites...
Une enquête de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) d’un côté, des plaintes déposées par la police de...
Rio accueillera la Coupe du monde de football en 2014 et les Jeux olympiques deux ans plus tard. Alors...
En Géorgie, 80 % de la population est en faveur d’un rapprochement avec l’Europe, selon des sondages. Pourtant, le...
Au Congo, lors de la saison des pluies, les pistes de terre se transforment en piège de boue d’où...
Presque chaque jour, un flot de jeunes filles fait la queue à l’enregistrement de l’aéroport international d’Addis Abeba et...
Dans un contexte où l´on ne cesse de les opposer, un groupe de jeunes Juifs et Arabes âgés d´une...
Dans le monde, un pays se targue de n’avoir recensé aucun cas de Coronavirus : la Corée du Nord....
Facebook, Google, Amazon… Tous installés à San Francisco, la capitale de la Silicon Valley; ils doivent attirer les talents...
Le fascisme, la Seconde Guerre mondiale, Auschwitz, elle a tout vécu. Et survécu. Les souvenirs d’une combattante des Partisans yougoslaves,...
À cause de pensions insuffisantes et d’une inflation galopante, 500.000 retraités continuent à travailler. Une aubaine pour les secteurs...
