Documentaire

Plongée surprenante au cœur de la pison des Baumettes, qualifiée il y a un an encore comme la « prison de la honte ». La maison d’arrêt de Marseille a été stigmatisée il y un an par un rapport accablant mettant en avant un manque d’hygiène, de l’insalubrité et de la vétusté. La prison compte 1.700 détenus pour 1.160 places. Elle est aujourd’hui en cours de rénovation. On y trouve aujourd’hui de tout: des représentations de théâtre, des cours de yoga et même à l’occasion, des chefs étoilés.