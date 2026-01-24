Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les chasseurs d’Or Le film raconte les recherches et les investigations menées par trois chercheurs de trésor aux buts et aux méthodes...

Documentaire Cette école redresse les délinquants Après la Brigade des mineurs de Paris où Carole Rousseau a vécu une expérience bouleversante, l’animatrice part en immersion...

Documentaire Pas loin du Goulag – Routes de l’impossible A chaque printemps, les brumes glaciales du Lac Baïkal sonnent le départ d’un voyage éprouvant pour les hommes du...

Documentaire ICE : le bras armé de Trump Sous le feu des critiques suites à plusieurs bavures, l’ICE, l’agence de l’immigration américaine est pourtant devenue la première...

Documentaire Croatie : les derniers gardiens de phare Palagruža, un rocher isolé surmonté d’un phare habité depuis 1875, se dresse au milieu de la mer Adriatique. Vojo...

Documentaire Mexique-USA : l’aide de la diaspora n’arrive plus Depuis son arrivée au pouvoir il y un an, Donald Trump a expulsé plus de 100.000 Mexicains et continue...

Documentaire Allemagne : le village qui soigne les enfants L’association humanitaire « Friedensdorf International » (Village international de la paix) intervient dans des zones en crise aux quatre coins du...

Documentaire Le bal de Versailles, les courtisans des temps modernes Des perruques fraichement poudrées, des robes faites de brocarts d’or, de satin et de velours, le tout surchargé de...

Documentaire Attentats : la France d’après Un mois après le cauchemar du 13 novembre, comment va « la France d’après » ? Paris et ses habitants tentent...

Documentaire Violence au pays de Gandhi Si l’Inde, quatrième économie mondiale, se targue d’embrasser la modernité, elle demeure l’un des pays les plus inégalitaires au...

Documentaire Saint Denis, la ville aux deux visages Avec plus de 100.000 habitants, Saint-Denis est une des communes les plus peuplées de la région Parisienne. Malheusement pour...

Documentaire Les Robins des bois de Marseille L’initiative a fait les gros titres de la presse internationale : depuis le début de la pandémie, deux habitants des quartiers...

Documentaire Chine : vers le premier régime totalitaire numérique ? « Le but final du crédit social, c’est que les Chinois intègrent ces règles, et qu’ils deviennent, sans en avoir...

Documentaire Mauvaise blague chez les comiques Plagiat ou hommage ? Comment nos stars françaises expliquent-elles ces incroyables ressemblances ? Jouent-elles mot pour mot des sketches...

Documentaire Les coulisses du géant Amazon Deux journalistes ont enquêté dans les coulisses du géant américain du commerce en ligne Amazon et exposent leur démarche...

Documentaire Trisomie, le droit d’être heureux Au cœur de la charmante ville d’Arras, un lieu unique incarne l’inclusion et la compassion : l’Ilot Bon Secours....

Documentaire Devenir femme au Zanskar : destins brisés Devenir Femme au Zanskar » explore l’histoire poignante de deux jeunes filles, Palkit et Tenzin, forcées de quitter leur...

Documentaire Cisjordanie : la guerre des collines Au Nord de la Cisjordanie, autour de Naplouse, se joue un nouvel épisode du conflit israélo-palestinien : la guerre des...