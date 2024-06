Documentaire



Des décennies de guerre civile et l’effondrement du gouvernement central qu’elle a entraîné ont rendu très difficile pour la plupart des pêcheurs somaliens de profiter des riches ressources halieutiques de leur pays. Mais maintenant, grâce au déploiement de la Mission de l’Union africaine (AMISOM), qui apporte un certain niveau de sécurité, les marchés au poisson de Mogadiscio sont en plein essor et les pêcheurs retrouvent leurs moyens d’existence.