Documentaire

L’incroyable parcours de Laurence et de l’association Caméléon aux Philippines. Grâce à son engagement, des filles victimes de violences ont trouvé un foyer et un avenir à travers le cirque. Suivez leur histoire de résilience, d’espoir et de rêves réalisés, et comment elles s’élèvent désormais dans les airs, prêtes à conquérir le monde.