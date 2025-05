Documentaire

Partons à la rencontre de cette Amérique qui a voté TRUMP comme un seul homme, blanc de préférence. Illustration en Pennsylvanie qui a pris tout le monde à revers en basculant dans le camp républicain. Cet état de la «Rust Belt», la ceinture de rouille, frappé de plein fouet par le déclin industriel, n’avait pas voté rouge depuis 28 ans. Désespérés mais aussi séduits par son style abrasif et ses idées iconoclastes, les électeurs de Pennsylvanie ont élu l’homme d’affaire qui leur a promis de ressusciter les emplois et leur fierté. L’Amérique blanche, rurale et oubliée ne se vit plus comme une minorité assiégée : elle a aujourd’hui sa revanche. COLERE BLANCHE, 5ème épisode de notre série L’AMERIQUE BIEN PROFONDE.