Au cœur de Calcutta, immense mégalopole de l’est de l’Inde, nous plongeons dans le quotidien éprouvant de ceux qui...
Depuis des semaines, des voix s’élèvent pour condamner les persécutions à l’encontre des Rohingyas, minorité musulmane du nord de...
Leurs petites affaires aura coûté 70 000 emplois Un documentaire de Amandine Chambelland
Chaque jour, certaines personnes se sacrifient sans arrière-pensée pour une cause ou un voisin. Nos équipes vous emmènent découvrir...
Comment allons nous nous adapter ? Quelle sera notre vie quotidienne ? Comment nous déplacerons-nous ? Que mangera-t-on ?
Très présent sur les murs de nos villes et même sur les réseaux sociaux, l’acronyme ACAB, accompagne les luttes...
Envoyé spécial retrace l’incroyable parcours d’Alexeï Navalny, l’opposant numéro un au Kremlin. Tentative d’empoisonnement, arrestation, incarcération : l’avocat est...
En Asie Centrale, au Tadjikistan, la plus pauvre des ex-républiques soviétiques, l’islam se vit sous haute surveillance. Dans ce...
Le 27 septembre 2024, le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, ainsi que plusieurs hauts responsables du parti chiite,...
Nous suivons des jeunes ruraux, ni revendicatifs banlieusards, ni citadins triomphants, mais plein d’espoir d’avoir une vie normale. Ce...
Ces réfugiés tibétains ont fui la terre de leurs ancêtres pour trouver refuge en Inde, notamment à Dharamsala, siège...
Une saga sur le monde des matières premières, l’industrie mondiale du textile et de la confection, et notamment du...
L’extrême droite allemande appelle de nouveau à manifester ce vendredi contre les migrants, ce sera le cinquième grand rassemblement...
De 1999 à 2017, la France a été touchée par plusieurs tempêtes telles que Lothar, Xynthia et Irma. Cette...
Ces dernières années, en France et en Allemagne, la défiance est montée d’un cran entre la population et les...
Les trente dernières années présentent un paradoxe étonnant : alors que les plus riches ont vu leurs fortunes se...
Les inégalités sociales dans l’apprentissage du lire/écrire apparaissent très tôt dans les parcours scolaires. Comment expliquer ce constat ?...
Dans le village de Cândido Godói au Brésil, un nombre étrangement élevé de femmes donne naissance à des jumeaux....
A Beyrouth, certaines bâtisses historiques comme le palais Sursock ont été gravement endommagées après l’explosion du 4 août.
Enquêtes a recueilli des témoignages sur la collusion entre entrepreneurs qui truquent les appels d’offres dans les travaux publics...
