Documentaire Inde : dans l’enfer de Calcutta Au cœur de Calcutta, immense mégalopole de l’est de l’Inde, nous plongeons dans le quotidien éprouvant de ceux qui...

Conférence Aung San Suu Kyi : une icône déchue ? Depuis des semaines, des voix s’élèvent pour condamner les persécutions à l’encontre des Rohingyas, minorité musulmane du nord de...

Documentaire Comment Rothschild a poussé France Telecom à la faillite Leurs petites affaires aura coûté 70 000 emplois Un documentaire de Amandine Chambelland

Documentaire Les héros du quotidien : l’enquête Chaque jour, certaines personnes se sacrifient sans arrière-pensée pour une cause ou un voisin. Nos équipes vous emmènent découvrir...

Documentaire 2050 : vivre sans pétrole Comment allons nous nous adapter ? Quelle sera notre vie quotidienne ? Comment nous déplacerons-nous ? Que mangera-t-on ?

Podcast C’est quoi ça, ACAB ? Très présent sur les murs de nos villes et même sur les réseaux sociaux, l’acronyme ACAB, accompagne les luttes...

Documentaire Navalny, le survivant Envoyé spécial retrace l’incroyable parcours d’Alexeï Navalny, l’opposant numéro un au Kremlin. Tentative d’empoisonnement, arrestation, incarcération : l’avocat est...

Documentaire Tadjikistan : l’islam sous surveillance En Asie Centrale, au Tadjikistan, la plus pauvre des ex-républiques soviétiques, l’islam se vit sous haute surveillance. Dans ce...

Documentaire Liban : la fin du Hezbollah ? Le 27 septembre 2024, le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, ainsi que plusieurs hauts responsables du parti chiite,...

Documentaire Entendez-vous dans nos campagnes Nous suivons des jeunes ruraux, ni revendicatifs banlieusards, ni citadins triomphants, mais plein d’espoir d’avoir une vie normale. Ce...

Documentaire Exilés tibétains, le dernier refuge Ces réfugiés tibétains ont fui la terre de leurs ancêtres pour trouver refuge en Inde, notamment à Dharamsala, siège...

Documentaire La face sombre du marché du jeans qui a ruiné l’Afrique Une saga sur le monde des matières premières, l’industrie mondiale du textile et de la confection, et notamment du...

Documentaire En Allemagne, le retour de la fièvre néonazie L’extrême droite allemande appelle de nouveau à manifester ce vendredi contre les migrants, ce sera le cinquième grand rassemblement...

Documentaire Catastrophes climatiques : un temps de retard De 1999 à 2017, la France a été touchée par plusieurs tempêtes telles que Lothar, Xynthia et Irma. Cette...

Documentaire Policiers et citoyens, une relation sous tension Ces dernières années, en France et en Allemagne, la défiance est montée d’un cran entre la population et les...

Conférence Expérience, science et lutte contre la pauvreté (presque) quinze ans après Les trente dernières années présentent un paradoxe étonnant : alors que les plus riches ont vu leurs fortunes se...

Conférence L’apprentissage de la lecture et ses difficultés Les inégalités sociales dans l’apprentissage du lire/écrire apparaissent très tôt dans les parcours scolaires. Comment expliquer ce constat ?...

Documentaire Au Brésil, le mystérieux village des jumeaux Dans le village de Cândido Godói au Brésil, un nombre étrangement élevé de femmes donne naissance à des jumeaux....

Documentaire Beyrouth, ville meurtrie A Beyrouth, certaines bâtisses historiques comme le palais Sursock ont été gravement endommagées après l’explosion du 4 août.