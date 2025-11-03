Documentaire

Vous savez sûrement que de nombreux camions que vous dépassez sur la route sont conduits par des chauffeurs roumains, bulgares, ou encore lituaniens. Mais saviez-vous que certains travaillent pour les plus grosses sociétés belges, tout en étant engagés sous un contrat issu de leur pays d’origine, avec un salaire qui ne dépasse pas 500 euros par mois ?

Le reste de leur rémunération, ils la perçoivent en indemnités, indemnités sur lesquelles ces grosses sociétés ne payent quasiment pas de charges patronales.

Ces chauffeurs ont le même employeur que leurs collègues belges, font le même boulot, les mêmes horaires et les mêmes trajets. Et pourtant, ils sont payés moins et n’ont pas non plus la même protection sociale.

Cette investigation vous propose une plongée dans une forme d’exploitation à des fins de rentabilité économique. Ce que d’aucun appellent le dumping social. Terrain de jeu : l’Europe, ses inégalités salariales, sociales et fiscales.

Pendant 3 mois, nous avons partagé le quotidien de ces chauffeurs des pays de l’Est. Les raisons de leur exil , les conditions dans lesquelles ils travaillent et la façon dont ils sont parfois traités.