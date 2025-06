Documentaire

L’objet de ce film est de faire partager aux téléspectateurs la situation difficile des enfants d’Éthiopie : de montrer tout à la fois les difficultés qu’ils rencontrent et les efforts entrepris pour qu’ils ne connaissent plus de famines, plus d’épidémies et qu’ils accèdent à l’éducation, non pas forcément celle de l’Occident mais celle que choisissent leurs parents.