Documentaire

Dans certains pays du monde, des chauffeurs de camion risquent leur vie pour propager la foi en distribuant des objets religieux dans les temples reculés ou transporter des gens dans des lieux de pèlerinage isolés. En Birmanie, 89% de la population est bouddhiste et le pays est reconnu pour sa production de statues de Bouddha de grande valeur.Au volant de son camion, Yan Win Hong transporte ces objets de culte fragiles afin de les acheminer dans les temples bouddhistes à travers la circulation chaotique de Mandalay et les routes vertigineuses de Meiktila et de Rangoun.Un trajet risqué qui doit laisser les statues intactes malgré les embûches et les imprévus. En Haïti, la majorité de la population pratique la religion vaudou. Sanel Jeudi, qui transporte habituellement du charbon, des denrées alimentaires et des vêtements, doit cette fois-ci entasser 25 pèlerins afin de les conduire à la fête religieuse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, dans le village de Saut-d’Eau.Une aventure routière où il faut redoubler de prudence pour ne pas risquer de blesser les passagers, à travers Jacmel, Port-au-Prince et les villages qui précèdent Saut-d’Eau.