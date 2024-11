Documentaire

Destination touristique appréciée de nombreux Européens, Chypre est située à seulement 400 kilomètres d’Israël. Depuis les attaques perpétrés par le Hamas en octobre 2023, l’île est devenue un pôle humanitaire et accueille désormais des réfugiés, aussi bien israéliens que palestiniens. L’ombre des opérations militaires menées dans la bande de Gaza plane sur Chypre.

Après le 7 octobre 2023, de nombreuses familles israéliennes ont cherché refuge dans le pays le plus oriental de l’Union européenne. Fondateur d’une communauté juive il y a vingt ans sur l’île, le rabbin Arie Zeev Raskin était parmi les premiers à organiser l’aide d’urgence. Plusieurs milliers de personnes ont pu être logées et bénéficier de nourriture casher, et des cours ont été organisés pour les enfants. Aujourd’hui, même si la grande majorité de ces familles sont rentrées chez elles, la guerre est une réalité omniprésente. Les membres de la communauté pleurent la mort de leurs proches et collectent des fonds pour venir en aide aux populations touchées.

Parallèlement, une petite communauté palestinienne s’est établie à Chypre et ne cesse de croître. Jafra Abu Zolouf, photographe et habitante de l’île depuis cinq ans, a vu son quotidien bouleversé dès le début de la guerre. Elle a rejoint le groupe United for Palestine, avec lequel elle manifeste régulièrement pour appeler au cessez-le-feu à Gaza. Son ami Wassim, quant à lui, a ouvert un café, avec pour objectif d’expliquer la situation des Palestiniens aux Chypriotes.

En raison de sa situation en Méditerranée orientale, Chypre est devenue un pôle d’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la population gazaouie. La ville Larnaca est le point de départ du corridor maritime par lequel transitent les denrées alimentaires et les médicaments destinés à la bande de Gaza. Mais ces opérations sont souvent périlleuses. Chrysilios Chrysiliou est responsable de la coordination de l’aide humanitaire dans le port. Il explique que, pour avoir connu la guerre, la population chypriote comprend très bien la souffrance des populations prises dans l’étau du conflit au Proche-Orient.

Reportage (Allemagne, 2024, 31mn)

Disponible jusuqu’au 22/10/2025