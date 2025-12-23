Cela fait 42 ans que la petite île de Chypre porte la division en son sein. D’un côté la République Turque de Chypre Nord, autoproclamée, uniquement reconnue par Ankara. De l’autre, au sud, la République de Chypre, membre de l’UE.
Pendant plus de trente ans, la ligne de démarcation a été hermétiquement fermée. Aujourd’hui, alors que les négociations en vue de la réunification sont au point mort, de jeunes Chypriotes tentent de créer des ponts entre les communautés. Comment réapprendre à vivre ensemble alors que la justice n’a pas été rendue pour les victimes du conflit ? La réunification est-elle la condition de la réconciliation?
Débat avec Etienne Copeaux, historien spécialiste de Chypre et Sévane Garibian, juriste spécialiste de la justice transitionnelle.