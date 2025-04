Documentaire

C’est la nouvelle tendance du moment dans les salons de coiffure : les extensions de cheveux humains. Ces toisons naturelles, longues parfois de 70 centimètres, proviennent en général d’Inde ou de Chine. Mais les chevelures naturelles blondes les plus prisées, claires et soyeuses, se dénichent en Russie. C’est dans ce business qu’Alexis a fait fortune. Chaque semaine, cet ancien coiffeur russe de 34 ans envoie des dizaines d’agents sillonner son pays à la recherche de ces précieuses boucles d’or. Achetées quelques euros à de jeunes femmes modestes, ces nattes et autres mèches naturelles sont revendues après traitement en usine plusieurs milliers d’euros à des clientes fortunées en Europe et en France.