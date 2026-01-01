Pour des dizaines de milliers de familles touchées par la crise, prendre d’assaut des immeubles inoccupés du centre-ville de...
Xoda vit au pied de l’Altaï Mongol, dans la partie ouest du pays. Fidèle à ses ancêtres Kazakhs il...
Située en plein océan Pacifique, l’île de Bougainville doit obtenir son indépendance d’ici au 1er septembre 2027 et deviendra...
Ancien kickboxeur devenu un épouvantable influenceur masculiniste, Andrew Tate est sous le coup d’accusations de viols en Angleterre et...
Au Salvador, les « maras », ces groupes criminels qui sévissent en Amérique Latine, sèment la terreur et battent les records...
Dans les montagnes d’Arzabet, à la frontière arménienne, Gayené pleure son fils Sakho, tombé lors de la dernière guerre...
Cet espoir fou, c’est celui d’un homme qui a failli devenir fou et, ayant guéri de ses troubles psychiatriques...
« COMMENT DEVIENT-ON FRANCAIS » / En 2005, ils étaient 123 000 à obtenir la nationalité française par décret ou...
Maiari’i est une « couche tard » ou une « lève tôt », parfois les deux, cela dépend des jours et des avions....
Au Ladakh indien, quelques milliers de bergers nomades ladakh pa et tibétains poussent encore leurs troupeaux à plus de...
La ville-usine du géant automobile Toyota est un symbole depuis un demi-siècle. C’est ici qu’a été inventé le toyotisme,...
Kavita, Meera, Shanti… et les autres, ont dû se battre pour concrétiser leurs rêves. Ensemble elles ont créé leur...
Poursuivant son tour du monde des constructions les plus ambitieuses et les plus spectaculaires, cette série documentaire s’arrête aux...
La coupe du monde de football se tient du 20 novembre au 18 décembre. Les compétitions se dérouleront dans...
Le musée vivant des senteurs de Grasse – Un nez qui vaut de l’or, Thierry Wasser, Guerlain – Portrait...
Depuis janvier, nous voyons ces images d’immigrants clandestins qui traversent la frontière canado-américaine. On ne connaît pas leur histoire....
La prison de Casabianda m’a sauvé la vie
180 caméras, 400 employés, 280 prédateurs sexuels : bienvenue à Mac Neil Island, à 1h de Seattle. Ici, dans...
Le Canada et particulièrement le Québec sont devenus une plaque tournante de la migration illégale. Après avoir œuvré durant...
Lorsque l’on parle de cheval à un Marocain, son regard s’illumine : c’est tout un monde qui se met...
