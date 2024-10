Documentaire

Hédi Bouden est enseignant à Hambourg. Depuis des années, il organise des voyages scolaires et des rencontres entre ses élèves, majoritairement musulmans, et des Israéliens juifs et palestiniens. Alors que les attaques terroristes du Hamas ont embrasé le Proche-Orient, ces adolescents peinent à trouver leurs marques. Hédi parviendra-t-il malgré tout à adresser un signal en faveur de la paix avec sa classe ?

Hédi Bouden enseigne l’allemand, la politique et l’art à Wilhelmsburg. Dans ce quartier de Hambourg, plus de 90 % des enfants scolarisés sont d’origine étrangère. Parmi eux, nombreux sont musulmans. Leur apprendre à se considérer comme des membres à part entière de la société allemande, voilà l’objectif que s’est fixé Hédi. Ce qui suppose aussi de se pencher sur l’histoire allemande et de faire comprendre à ces adolescents qu’elle aussi, participe de leur identité. Depuis des années, Hédi organise donc des échanges avec de jeunes Israéliens, arabes et juifs. Le 7 octobre 2023 sa classe devait rencontrer à Cordoue, en Espagne, des jeunes venus d’Israël. Ce jour-là, les terroristes du Hamas ont attaqué l’État hébreu. Depuis, le conflit qui déchire le Proche-Orient s’est également invité dans les rues et les écoles européennes. Que peut faire Hédi pour contrer la haine, a fortiori quand elle provient des deux camps ? Avec ses élèves et l’artiste juif Nir Alon, il prend ses quartiers dans une galerie d’art pour y créer, pendant dix jours, un espace de rencontre où tous les récits du conflit au Proche-Orient auront droit de cité. Réussiront-ils à adresser un signal de paix et d’espoir en ces temps régis par la haine ?

Reportage (Allemagne, 2024, 31mn)

