Documentaire

A 66 ans, Michelle ne se voit pas affalée dans son canapé profitant de sa retraite. Son combat: venir en aide aux orphelins de Madagascar. Dans l’orphelinat qu’elle a fondé, elle dépense toute son énergie à s’occuper des enfants qu’elle a pris sous son aile et ne souhaite qu’une chose: les voir grandir et bénéficier d’un avenir un peu plus radieux.