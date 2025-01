Conférence

La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Michelle Bachelet a abordé les défis quotidiens et complexes auxquels le monde est confronté aujourd’hui, notamment la mise en péril du multilatéralisme et l’érosion des valeurs et des normes en faveur de l’égalité et de la dignité humaine. Entrée en fonction le 1er septembre 2018, Madame Bachelet réaffirmera l’importance des droits humains – tous les droits – et la nécessité de les maintenir au coeur du multilatéralisme, en tant que piliers d’une société pacifique et équitable.