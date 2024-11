Documentaire

Mayotte, un confetti français perdu au milieu de l Océan Indien. Ce minuscule département français doit faire face à un afflux de clandestins, souvent très pauvres, qui débarquent de la république des Comores, située à soixante-dix kilomètres.

Sur l’île, la moitié de la population est clandestine et les autorités locales et les associations d’aides aux personnes sont débordées. Ils sont des milliers à vivre dans les « bangas », ces quartiers ou les maisons au toit de tôle, sont parfois sans électricité et souvent sans point d’eau individuel. Écoles et hôpitaux sont dans une situation critique dans l’île.

Christophe Hondelatte veut comprendre les raisons qui poussent ces hommes et ces femmes à venir chercher à Mayotte une vie meilleure.

Première diffusion : 25/04/2014

Un reportage de Bertrand Jeanneau