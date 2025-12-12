Le bistrot est souvent le dernier lieu de vie dans les villages qui ont vu disparaitre leurs commerces un...
Au Malawi, les voitures évitent les conflits
Ils se surnomment les « raccommodeurs de châteaux » ! Ces 30 dernières années, Jacques et Catherine Guyot ont...
Depuis quelques années, le lithium a envahi nos existences. Il se loge dans les batteries de votre rasoir, de...
Il tient à extraire lui-même les émeraudes
Les familles françaises seront-elles les prochaines sur la liste ? Après les Grecs, c’est au tour des Espagnols de...
La vie de rêve du petit Ernan Lopez
En France, un locataire de HLM sur 6 ne paye pas régulièrement son loyer. Avant l’expulsion, des négociateurs sont...
Les habitants de la plus grande île volcanique du monde savent exploiter les ressources offertes par une nature bourrée...
Une fillette palestinienne et une adolescente israélienne racontent leur quotidien sous les bombes, en Cisjordanie. Deux perspectives poignantes sur...
Une fièvre s’est emparée de l’Etat du Para : A Belem et autour des rives du fleuve Amazone, on...
La fortune ou la mort les attendent peut-être au bout de ce tunnel sombre étayé par quelques planches. A...
Notre mode de vie moderne ne nous permet pas toujours de prendre le temps d’apprécier les choses à leur...
En Ouganda, on a une certaine conception de la sexualité. Tout ceux qui sortent de la norme – édictée...
Grâce à Nicolas Dubreuil, chef d’expédition, le renommé réalisateur Jacques Malaterre portera son regard sur le peuple inuit. Tous...
Portrait d’une jeune Éthiopienne qui a monté une entreprise d’importation de café aux Émirats arabes unis. Rare femme à...
Ce documentaire explore un pays terrorisé, dont le dictateur, installé naguère par Poutine, voudrait éradiquer la mémoire. Décembre 2014...
Pendant que le monde a les yeux rivés sur Gaza, les colons accélèrent le dépeuplement de la vallée du...
Cédric nous emmène à Canala, à la rencontre d’un homme qui s’est donné pour mission de remettre le tapa...
Mortelle cette rentrée des classes! Aux Etats-Unis, 4 ados se sont suicidés en septembre de cette année, 10 le...
