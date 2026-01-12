Documentaire

En Colombie, des pilotes risquent leur vie pour relier des communautés indiennes éparpillées dans la forêt amazonienne. A bord de DC-3, de vieux avions à hélices construits avant-guerre, ces pilotes empruntent régulièrement une route aérienne considérée comme l’une des plus dangereuses de la planète. Ces avions sont les seuls au monde à pouvoir se poser sur des pistes en terre, très courtes, qui se terminent souvent par un ravin. Le commandant Raúl et son équipage se rendent dans la jungle colombienne. Leur DC-3 est comme un taxi brousse : il décolle quand il fait le plein de marchandises et de passagers. Mais sur ces vieux avions, un autre danger menace : la panne mécanique.

0:00 Les routes de l’impossible: Saison 2, Épisode 5

1:32 Un avion DC-3 tente de traverser une tempête tropicale au-dessus de la forêt amazonienne en Colombie.

8:32 Un aperçu de la vie d’un pilote de DC-3 en Colombie, qui transporte du ravitaillement et des passagers dans la jungle amazonienne.

15:12 Un vol en Colombie est annulé après des problèmes récurrents avec l’avion et des retards dans les réparations.

21:55 Un avion transporte des marchandises dans la jungle colombienne, notamment de la cocaïne, mais la présence militaire et la diminution de la demande ont réduit le nombre de vols.

29:30 Le commandant de bord et l’équipage d’un avion DC-3 en Colombie se préparent à des vols risqués sur des pistes dangereuses.

39:10 Des pilotes colombiens risquent leur vie chaque jour pour transporter des marchandises et pulvériser des pesticides dans les champs.

47:15 Un pilote d’épandeur en Colombie raconte les dangers et les accidents qu’il a vécus dans son métier.