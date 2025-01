Documentaire

Marine Le Pen en a rêvé, Matteo Salvini l’a fait. Le tonitruant ministre de l’Intérieur italien est devenu le symbole d’une extrême droite conquérante qui, en quelques mois, a pris les rênes de l’Italie et fait des émules partout en Europe. En Autriche, en Finlande ou en Hongrie, les ultranationalistes sont déjà au pouvoir. En Allemagne, des néonazis hurlent en pleine rue leur haine des immigrés. Une extrême droite décomplexée, organisée, et prête à en découdre. Attaques de migrants, attentats contre des mosquées, projets d’assassinats d’imams… « Complément d’enquête » sur cette menace brune de plus en plus palpable. Faut-il en avoir peur ? Un documentaire de Complément d’enquête.