Panagiotis Souroukli a été vendu à sa naissance en Géorgie avant d’être adopté à Chypre. Il est l’une des...
L’Amazonie : un territoire immense, des conditions de vie très difficiles… C’est l’une des dernières terres d’aventures de la...
Dans cette conférence, Arouna Mefire Nsangou, docteur en science politique de l’Université de Dschang (Cameroun), analysera comment les diasporas camerounaises...
Les nouvelles ambitions du président russe. Les ambitions territoriales du président russe Vladimir Poutine semblent sans limites. Un de...
L’enfer vert, une jungle impénétrable qui est un véritable cauchemar pour les pilotes. À la moindre panne, c’est l’atterrissage...
Marlen Scandal, Monroe et Aura sont trois drag-queens ukrainiennes. Lorsque Poutine envahit leur pays, elles décident de rester. Aura...
Depuis l’épidémie de Covid 19 et le confinement, les initiatives se multiplient de Français qui se décarcassent pour aider...
Aujourd’hui, l’Église propose des thérapies de conversion pour homosexuels, via une association chrétienne évangélique. Nous avons décidé de les...
Pas une seconde de répit pour ces bénévoles… toujours des millions de repas à distribuer.
Des centaines d’enfants guatémaltèques ont été adoptés au Québec durant les années 80 et 90. Des adoptions souvent irrégulières...
Le « made in France » et les emplois qui en découlent sont un sujet très débattu par les politiques, notamment...
La mondialisation a changé de manière drastique le visage de la planète, bouleversant en profondeur tous les pays qu’elle...
En République Démocratique du Congo, plus de 70 % de la population vit avec moins de deux dollars par...
Le 12 février 2019, trois anciens officiers de Bachar el-Assad soupçonnés d’actes de torture ont été arrêtés au même...
Pendant le XXe siècle l’Arménie a connu deux fléaux : le génocide de 1915 qui a fait plus d’un...
Discrets, ils se font passer pour des instituts de bien être, des spas… Il y en aurait plus de...
Plus grand quartier d’affaires européen, banlieue ultra-chic mais aussi cités sensibles, l’Ouest parisien est une zone unique en Ile-de-France...
Lʹisthme de Tehuantepec, dans le sud du Mexique, est lʹune des régions réputée la plus venteuse au monde. Elle...
C’est à Rafah que s’étaient réfugiés une grande majorité de Gazaouis, déplacés par la guerre que mène l’Etat hébreu...
Partons maintenant à Williamstown, une petite ville du très conservateur état du Kentucky, au nord-est des Etats-Unis… C’est là...
