Documentaire

En Suède, la capitale, Stockholm, est une ville construite sur les eaux et traversée par d’innombrables canaux. Deux fois par année, à l’automne et au printemps, un bateau de croisière chargé de livres et transformé en bibliothèque flottante pour l’occasion sillonne les eaux bordant les plus isolées des 24 000 îles de l’archipel de Stockholm. Lors de chaque voyage, le Rödlöga parcourt plus de 200 kilomètres pour proposer des livres aux insulaires avec, à son bord, un équipage dévoué qui connaît les livres de la bibliothèque itinérante et ses visiteurs sur le bout des doigts.En Indonésie, au sud-ouest de l’île de Sulawesi, la navigation a toujours joué un rôle fondamental pour unifier les nombreux peuples disséminés dans cet archipel de 17 000 îles. Dans ce pays où seulement 50 % des enfants ont accès à des livres autres que des manuels scolaires, le Colliq Pujie sillonne les mers, chargé de centaines de livres, pour apporter l’imagination et la connaissance aux enfants des villages isolés. À son bord, Ridwan, un auteur spécialisé dans la culture maritime, quitte femme et enfant plus de cinq mois par année pour partager avec les prochaines générations le plaisir de lire.Un documentaire de Léni MERAT, Jean Marc CHAUVET, Emmanuel CORRE, Anne Laure CAHEN, Karina MARCEAU, Yanie DUPONT-HÉBERT, Frédéric RÉAU, Ismaël DECARRE