Documentaire

Au Manitoba, comme dans d’autres provinces en milieu minoritaire, on encourage les jeunes à parler français. « Parle-la bien, parle-la un peu croche, mais parle-la, ta langue. »

Or, à Winnipeg, certains jeunes francophones peinent parfois à parler et à écrire en français une fois à l’université, et cela, même après avoir fait leur parcours scolaire en français. Pour comprendre à quels défis le système scolaire doit faire face en milieu minoritaire, on a suivi Cloé Langevin, une étudiante en première année à l’Université de Saint-Boniface à Winnipeg.