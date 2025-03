Documentaire

À la grandeur du pays, une nouvelle génération de militants anti-avortement monte aux barricades. Ils sont plus éduqués, mieux outillés et surtout plus stratégiques que leurs prédécesseurs.Ils ne réclament pas la re-criminalisation totale et immédiate de l’avortement. Ils veulent l’éliminer petit à petit, une bouchée à la fois. Le recul de l’avortement dans plusieurs pays d’Europe et aux États-Unis les galvanise. Nous sommes allées à la rencontre de ces militants qui font le pari que les Canadiens sont beaucoup moins pro-choix qu’on ne le pense. Un documentaire de Madeleine Roy, Valérie Boisclair, Chantal Cauchy.