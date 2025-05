Documentaire

L »association Simon de Cyrène, dont le président d’honneur est Pozzo di Borgo, a mis en place des colocations hors du commun. Elles regroupent des personnes en situation de handicap depuis leur naissance ou suite à accident, ainsi que des personnes valides qui s’occupent d’elles et les aident à se reconstruire.Ici une devise : amitié et partage. Assistants, volontaires, bénévoles et handicapés trouvent leur équilibre en partageant leur vie. Comment se passent ces colocations ? Arrive-t-on à garder sa vie privée ? Quel est le quotidien de ces colocataires pas ordinaires ? Nous nous sommes rendus à Vanves, dans les Hauts-de-Seine, où 70 personnes (valides et invalides) partagent 4 appartements. Nous avons rencontrés David et Alexis qui ont acceptés de nous parler de leur nouvelle vie, dans une maison partagée où leur handicap s’efface au profit d’une vie sociale plus riche.Nous avons également suivi, Jean-Gabriel, Matthieu, Hubert ou encore Anieska, leurs colocataires et assistants valides. Ceux qui ont choisi de partager leurs joies, leurs peines, leurs rires, leurs jeux… leur quotidien. Un reportage d’Aurore Chiroix (et Aurélien Fougère)