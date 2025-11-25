Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Encore une victime de harcèlement scolaire Le harcèlement scolaire est un phénomène encore peu connu en France. Pourtant, plus de 10% des élèves subiraient des...

Documentaire Les étudiants de Hong Kong contre le gouvernement chinois Au Parlement de Hong Kong, des manifestants face à la police pour défendre la démocratie Réalisation : Vincent PRADO

Documentaire Elle finit aux Restos du Cœur après avoir travaillé toute sa vie Étudiants, caissières, autoentrepreneurs… pour la première fois, ils ont dû pousser les portes des Restos du Cœur. A cause...

Documentaire La tendance à la mignonnerie Adorables bébés, chats ou chiots : les contenus mignons envahissent les réseaux sociaux. Cette esthétique du « cute » n’est pourtant...

Podcast Riems, l’île au virus Cette île allemande est sans doute l’un des endroits les plus dangereux du monde… Des centaines de virus (mortels)...

Documentaire Chicago : au cœur des gangs et des ghettos Plongée au cœur de Chicago, capitale mondiale des gangs et des ghettos. Chaque nuit, notre équipe suit la police,...

Documentaire Orient-Express, un voyage dans l’espace et le temps Les wagons de l’Orient-Express sont rénovés par l’association Chemin De Fer De La Vendée. « C’est un voyage dans l’espace...

Documentaire En Russie, les jeunes se mobilisent pour la démocratie Pavel Tchouprounov se rend au tribunal où un juge doit décider s’il peut encore être candidat aux élections communales....

Documentaire De Beyrouth à Sarajevo : le business des marchands d’armes On dit volontiers d’eux “qu’ils sont sans foi ni loi, qu’ils ne sont que des marchands de mort, que...

Documentaire Les Crocodrileros de Cuba Visente et ses hommes sont des Cocodrileros : des chasseurs de crocodiles. Tout droit sortis d’un roman d’Hemingway, ces...

Documentaire Saumons, ours, parades nuptiales – Chez les Itelmènes de Kamtchatka Longtemps interdit aux visiteurs en raison de la présence de l’armée soviétique, le Kamtchatka, qui s’étire sur 1 200...

Documentaire Les routes de l’impossible – Kirghizistan : Les ravitailleurs du grand froid Sur une piste glacée des hauts plateaux Kirghizes, une vieille camionnette se met en route …. Au volant Kuban...

Documentaire Les montagnes sacrées du Wudang C’est dans les montagnes sacrées du Wudang, à l’est de la Chine, que ce film part à la découverte...

Documentaire Grèce : l’aéroport des désillusions Sur le front de mer d’Athènes, l’aéroport d’Hellinikon est désaffecté depuis plus de quinze ans. Fin 2015, il est...

Documentaire Illettrisme, un fléau pour des millions de Français Rédiger un chèque, lire une histoire à son enfant ou un panneau publicitaire : des gestes banals pour la...

Documentaire Mali, la France en guerre Les reporters de « 7 Jours BFM » ont passé toute la semaine au Mali, où la France est entré en...

Documentaire Sexe, drogues et rock’n roll, Londres capitale des extrêmes À 1h de Paris, Londres attire de plus en plus de Français. La ville est la première place financière...

Documentaire Un mariage de Maharadja Nous avons suivi toutes les étapes de ce mariage indien, quatre jours de voyage dans l’Inde éternelle des maharadjas....