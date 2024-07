Documentaire

A quelques jours des élections de mi-mandat, le 8 novembre prochain, une équipe d’Arte Reportage s’est rendue à Jackson, une ville de 150.000 habitants, capitale de l’Etat du Mississippi.

A la fin du mois d’août, des inondations ont perturbé le fonctionnement d’une usine de traitement des eaux essentielle pour la ville, mais mal entretenue par manque d’argent.

Confrontée à une situation d’urgence, cette ville du Sud des Etats-Unis à majorité Afro-Américaine, où le taux de pauvreté est très élevé, a passé plusieurs semaines sans eau potable. Cette crise de l’eau révèle l’état d’un pays aux infrastructures vieillissantes, un constat particulièrement stupéfiant dans le pays le plus riche du monde.

La Mairie, tenue par un démocrate, dénonce un manque flagrant d’investissements alloués à la gestion de l’eau. L’Etat du Mississipi, tenu par les conservateurs du Parti Républicain, dénonce, lui, l’incurie de la Ville et propose de privatiser l’eau pour remettre le réseau en état de fonctionnement.

En attendant, la vie quotidienne est bouleversée. Jackson perd toujours plus d’habitants, ses commerces périclitent, les jeunes diplômés partent s’installer ailleurs. Un environnement explosif, qui pourrait déboucher sur des émeutes : les mouvements de gauche, – notamment le parti DSA (Democratic Socialists of America) -, tentent de mobiliser la population autour de la défense d’un service public de qualité pour l’eau. Et les thèses avancées au niveau national par Bernie Sanders font leur chemin jusque dans le Sud des Etats-Unis.

Reportage de Vladimir Vasak disponible jusqu’au 20/10/2052.