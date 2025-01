Documentaire

C’est la vie d’une ville, Goldenbourg, et de son père. C’est la vie de la ville de Bichkek et de son fils. Il n’y a pas de frontière entre ces deux villes. Nicolas habite au coeur de l’Asie centrale et cela fait déjà 5 ans, qu’il construit sa ville en pâte à modeler; Goldenbourg. C’est une ville née de ses rêves, de sa fantaisie et de sa liberté. C’est un chef-d’oeuvre de 2 cm de hauteur, magnifique avec tout ses détails d’architecture. L’architecte de pâte à modeler se demande pourquoi une force le pousse à travailler sur cette ville, jour après jour, sans attendre que la gloire ou le profit commercial arrivent. Il cherche sa relation avec sa patrie historique, l’Allemagne, et retrouve ainsi ses raisons de rester dans son pays le Kirghizstan. Un documentaire de Dariya Sidorenko, Vie des hauts production