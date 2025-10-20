Documentaire

En 2014, la mort d’un jeune afro-américain tué par un policier blanc à Ferguson, a semé le trouble dans la société américaine. Sept ans après l’élection de Barack Obama, qu’en est-il des relations entre les communautés noires et blanches?

Ahslyn et Ra’Montae s’aiment en noir et blanc. Les mariages entre Afro-américains et Blancs sont trois fois plus nombreux qu’en 1980, même à Wichita, dans le Kansas. Rattrapés par la réalité suite à un incident dans un restaurant, dénoncé par Ashlyn sur son blog, le couple doit faire face à une déferlante d’insultes racistes d’une violence inouïe.