Documentaire

C’est la première fois depuis le 11 Septembre 2001 qu’une équipe de journalistes a pu suivre le quotidien des pompiers de New York. Avec plus de 11 000 salariés et plus de trois sorties par minute, les soldats du feu de la Grosse Pomme représentent le plus important corps de pompiers des Etats Unis. Incendie ravageur de restaurant ou d’habitations, secours à un adolescent isolé en plein milieu d’une mer de glace ou encore cours d’entraînement dans une école digne des plus grands studios de cinéma, le quotidien des sapeurs-pompiers de New York est riche et surtout imprévisible. Pendant un mois, pour Grands Reportages, une équipe a suivi le quotidien de 3 membres du célèbre Fire Department of New York. Quand certains luttent contre les flammes, d’autres viennent en aide aux personnes les plus défavorisées de la ville. Certaines rencontres peuvent même laisser des souvenirs impérissables, comme celle avec une des plus grandes stars du cinéma américain. Lors de chaque intervention, les pompiers de NY ont été équipés de plusieurs mini-caméras. Un dispositif exceptionnel pour ne rien rater du travail de ces hommes et femmes, régulièrement confrontés à des incendies hors norme. La caserne de la Rescue 3 regroupe les pompiers d’élite du Bronx. Ce sont eux qui sont appelés en renfort lorsqu’un feu devient hors de contrôle. Dans ce quartier défavorisé de New York, les incendies sont quotidiens. Bob est le doyen de la Rescue 3. Avec près de 40 ans d’expérience, ce pompier nous livre ses analyses ainsi que sa vision d’un métier dans lequel le risque zéro n’existe pas. Les pompiers de la ville comptent aussi dans leurs rangs du personnel médical. Parmi eux, Cyndie est née et a grandi en Seine-Saint-Denis. Arrivée à l’âge de 9 ans aux Etats-Unis, cette femme médecin- urgentiste passe ses nuits à sillonner les rues du sud de Manhattan pour venir en aide aux plus défavorisés. Nombreux sont ceux qui veulent régulièrement intégrer les rangs de ce corps admiré et reconnu dans le monde entier. Joséphine, elle, en rêve depuis qu’elle est toute petite afin de prolonger une histoire familiale. Son père fait partie des 343 pompiers décédés lors des attentats du 11 septembre 2001. Elle est la première fille de victime des attentats à reprendre le flambeau de son père. A travers ces trois personnages, ce numéro de Grands Reportages est un document inédit sur le quotidien du célèbre service du FDNY. Un documentaire de Guillaume Dumant.