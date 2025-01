Documentaire

La dernière adaptation de « La petite sirène », avec Halle Bailey dans le rôle-titre, a définitivement enterré le cliché de la nymphe blonde aux yeux bleus. Désormais, il faut compter avec des naïades de toute origine, de tout sexe et de toute corpulence. Et notamment avec les sirènes afro-américaines, dont Melanee Schneider organise le quatrième rassemblement à Miami.

C’est dans l’eau que Melanee Schneider se sent le mieux, surtout lorsqu’elle ondule au gré des vagues avec sa monopalme à paillettes. Tout le contraire de Margaret, sa mère, pour qui, comme beaucoup d’afrodescendants, l’eau évoque toujours les navires de la traite négrière. Un traumatisme ancestral dû aux siècles d’esclavage et aux lois ségrégationnistes en vigueur jusqu’en 1964. Alors que ni sa grand-mère, ni sa mère, ni sa sœur n’ont appris à nager, Melanee a mis fin à ce tabou en devenant monitrice de natation et sirène. Sa mission : aider les autres à se réapproprier l’eau et à découvrir les joies de la nage. Pour cela, la jeune femme se produit lors de goûters d’anniversaire, déguisée en sirène afro. Elle explique aux enfants que chacun est beau comme il est et qu’à force de courage et de détermination, tout est possible. À son initiative, près d’une centaine de participants venus de tout le pays se retrouvent à Miami pour nager entre sirènes, tritons et ondines. Avec son époux Manny, elle veille à ce que l’organisation soit parfaite, pour que ces créatures aquatiques modernes puissent évoluer avec bonheur dans un élément dont ils se sont longtemps sentis exclus.

