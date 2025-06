Documentaire

L’un des principaux défis des casinos de nos régions, c’est de traquer les tricheurs qui ont des techniques de plus en plus élaborées. À Royan, le Casino Barrière est l’endroit le plus sécurisé de la ville ; 230 machines à sous et un jackpot maximal de 130 000 euros. Hypnotisés par l’appât du gain, les joueurs acceptent volontiers d’être observés. La police des jeux traque les tricheurs. Une présence discrète qui a permis l’arrestation de fraudeurs au casino d’Annecy il y a quinze jours.