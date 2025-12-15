Ils ont fait construire un bunker au fond de leur jardin
Quand Dame Nature transforme un dortoir en chambre de torture
Sport et discipline éviterons peut-être la récidive de ces jeunes délinquants ?
C’est sans doute la tradition la plus emblématique d’Espagne, mais elle paraît de plus en plus anachronique. La tauromachie...
Les anglais sont plus de 15 000 à s’être installé définitivement dans le limousin. Les estimations des autorités anglaises...
D’un côté, 800 gratte-ciel ultramodernes, de l’autre, 3 500 bidonvilles où des millions d’habitants survivent avec un salaire de...
Ils sont jeunes et rêvent d’argent facile : de plus en plus de Français tombent dans le piège du...
Ils réfléchissent à l’alimentation du futur. Steven Beckers et Marc Oshima ont un projet fou : l’agriculture à grande...
885 membres d’équipages, 269 mètres de long, 2000 tôles, 3 millions de rivets… Le Titanic voulait jouer dans la...
BFM a suivi le départ cette semaine d’Afghanistan des derniers soldats combattants français. Au cœur d’une gigantesque opération logistique...
Janvier 2010 : un séisme ravage le pays, faisant 300 000 morts et un million et demi de sans-abris. Dix...
Le mal-logement est un sérieux problème. Cela représente une réalité préoccupante et souvent invisible dans nos sociétés contemporaines. Pour...
De Bayonne à Saint-Tropez, de La Rochelle à Boulogne en passant par les bals du 14 juillet ou le...
Le sort de Julian Assange va être décidé à Londres, où il doit se battre pour sa libération lors...
Quittant leur village de l’Amazonie péruvienne, deux adolescents de la communauté des indiens shipibo découvrent la vie citadine dans...
Avec un collège aux résultats catastrophiques, Jacques garde le sourire
À grands coups de pétrodollars, Dubaï commence à émerger comme puissance culturelle. Voilà qui fait frémir la vieille Europe,...
L’Egypte ancienne a donné au monde les monuments les plus extraordinaires de toute l’humanité. Son histoire longue de 3500...
Chaque jour à Beyrouth, des dizaines de missiles s’abattent sur la banlieue sud de la capitale libanaise. L’armée israélienne cherche...
A Katmandou, le décompte macabre est sans fin après la catastrophe qui a frappé le Népal, une série de...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site