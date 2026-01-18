Aux Etats-Unis, le client est roi et les entreprises sont prêtes à rembourser les acheteurs dans des conditions qui feraient rêver les consommateurs suisses. Un reportage de SRF adapté par A bon entendeur.
En Palestine, personne n’est complètement libre
Plongez au cœur des Alpes pour découvrir une rivalité acharnée entre Megève et Courchevel, deux stations de luxe qui...
Au Brésil et au Cameroun, les pistes boueuses et autres écueils rencontrés sur la route, ne rebutent pas les...
Ses anonymes semblent être déterminés dans leur action contre la scientologie.
Ce sont des drames évitables qui détruisent des familles et alimentent régulièrement la polémique : des patients morts aux...
Après l’attaque contre le Venezuela, l’enlèvement de son président, Nicolás Maduro, par l’armée américaine et son inculpation pour « narcoterrorisme »,...
Plus de 10 000 lotos organisés partout en France chaque année. En période de crise, ils attirent un nouveau...
C’est la plus prestigieuse école du pays. Calqué sur le modèle des pensionnats anglais, en Inde, le « Mayo...
Pour les participants de la Marche des Zombies, plus c’est trash, plus c’est drôle. Alors ils y vont à...
Plus de vingt ans après la fin des combats entre le Kosovo et la Serbie, le poids de l’histoire continue...
C’est le dernier cadeau à la mode sur internet : un test ADN à faire à la maison !...
Dans l’arrière-pays niçois, comme dans de nombreuses campagnes françaises, des centaines de villageois sont pris dans un étau entre...
Aujourd’hui, le ski et sports de glisses ont un nouveau visage. Grâce à d’ingénieuses start-up, de nouveaux équipements intelligents...
Quand une entreprise fait faillite, c’est tout un territoire qui vacille. En Saxe-Anhalt, 580 salariés d’un équipementier automobile s’inquiètent pour...
Il tient à extraire lui-même les émeraudes
Autrefois les Vez, une ethnie nomade de Madagascar, ne pêchaient le requin qu’occasionnellement. Mais les squales abîmant trop souvent...
Des embouteillages, des routes barrées, mais aussi des trottoirs encombrés… Qui n’a pas un jour du subir les inconvénients...
Premier pays musulman au monde, l’archipel indonésien est l’une des nouvelles puissances émergentes en Asie du Sud-Est. En deux...
Au lendemain du 7 janvier 2015, toute la France s’est arrêtée pour une minute de silence. Toute la France...
Gaëtan arrivera-t-il à temps au travail ? Valérie sera-t-elle à l’heure pour récupérer son fils à l’école? Ce type...
