Documentaire Les esclaves du café qui fournissent l’Europe En Europe, le business de l’éthique a le vent en poupe : L’année dernière, il a généré plus de...

Documentaire Thaïlande : ils défient des cobras pour se nourrir On le surnomme « le village des cobras ». A Khok San Nga, en Thaïlande, certains habitants gagnent leur...

Documentaire Retour à la terre : changer l’agriculture pour changer le monde A l’heure où le monde bascule, de jeunes agricultrices anticipent les grands changements de notre société. Réalisateur : Alexandra...

Documentaire Le conservatisme : une nouvelle tendance Un vent conservateur souffle sur le monde. À New York, Jean-Michel Scherbak tente de comprendre pourquoi le conservatisme a...

Documentaire Le coût de l’incarcération des détenus islamistes dans les prisons françaises Plus de 1000 prisonniers en lien avec le terrorisme sont incarcérés dans les prisons françaises et 70 d’entre eux...

Documentaire En Haïti, ils survivent entre pauvreté et violence extrême À Port-au-Prince, capitale d’Haïti, la survie est un combat quotidien. Dans cette ville où plus de 80 % des...

Podcast Communautés LGBTQ : au cœur de la confrontation Est/Ouest Au cours de la dernière décennie, l’ancien bloc soviétique a vu monter en puissance un discours faisant de la...

Documentaire Des trains pas comme les autres – Irlande L’île d’Émeraude est animée d’une folie douce qui n’a pas son pareil. Philippe y goûte lors de son voyage...

Documentaire L’empire du silence – Les crimes impunis du Congo Dans l’indifférence générale, la République démocratique du Congo est le théâtre d’horribles crimes depuis 1996. Auteur de nombreux films...

Documentaire Les Bolon, le peuple le plus insolite du Burkina Faso Danse avec les Masques : les Bolon qui vivent en vase clos au sud-ouest du Burkina Faso, sont coupés...

Documentaire Niger – L’excision, une lutte au quotidien Le taux de prévalence de femmes excisées au Niger est très faible : 2, 2%. Ce phénomène se concentre...

Documentaire Nous, Français musulmans : du public à l’intime – partie 1 Loin de la théorie du « grand remplacement », la communauté musulmane représente aujourd’hui 7,5 % de la population française. En 1983,...

Documentaire Harcèlement scolaire : ils ont tenté de la brûler vive Anne-Liz a subi du harcèlement scolaire lorsqu’elle était au collège. Sans répit. Le cyberharcèlement la suivait jusque chez elle....

Documentaire La Chine croit dur comme fer aux Aliens Attention les extraterrestres sont parmi nous. En Chine, on y croit dur comme fer. Près de 100.000 personnes –...

Documentaire Faux prophète, vrai danger Environ 500 groupuscules secrets seraient présents en France. La loi française est floue vis-à-vis de ces communautés aux inquiétantes...

Documentaire Syrie : le village des aveugles Si certains ici sont aveugles de naissance, la majorité d’entre eux ont été blessés durant les bombardements qui ont...

Documentaire Laos, au pays du triangle d’or Le Laos, qui a vécu dans l’isolement pendant de nombreuses années, abrite encore aujourd’hui des dizaines d’ethnies oubliées. Sa...

Documentaire Liban : fast and furious Vous êtes chrétien, chiite, sunnite ? Vous habitez Beyrouth ? Vous aimez les Grand Prix ? Les grosses cylindrées...