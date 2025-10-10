Après la mort de George Floyd, et alors que les manifestations « Black Lives Matter » trouvent un écho dans le monde entier, la question de la réparation de l’esclavage reste cruciale. Et les voix de descendants d’esclaves, aux Etats-Unis notamment, continuent de se faire entendre pour que ces injustices du passé trouvent un point final. Oui mais voilà : peut-on réparer économiquement des siècles de violence et de discrimination ? Comment un pays ou des entreprises privées doivent-ils et peuvent-il faire face à leur passé, aussi douloureux soit-il ?
Linn Levy reçoit L’historien Nicolas Bancel et le politologue Kanyana Mutombo.