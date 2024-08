Conférence



Les réseaux sociaux sont de formidables plateformes de mobilisation et d’expression citoyenne et participent ainsi à la transition démocratique. Ces nouvelles « places publiques » sont pourtant bel et bien privées et leurs intérêts et ceux de la société ne sont pas toujours alignés. Bulles de filtre, propagation de fake news, utilisation des données à des fins politiques … ces réseaux sociaux sont-il un danger pour la démocratie ou au contraire l’indispensable espace de prise de parole qui va permettre de redistribuer les rôles et les pouvoirs politiques ?