Documentaire Moscou : au coeur de tous les extrêmes La jeunesse russe semble avoir perdu la tête. Une génération déboussolée qui se cherche dans un pays où plus...

Documentaire La vie des SDF l’été On estime qu’il y a près de 8000 Personnes sans domiciles fixes à Paris. L’hiver, de nombreuses associations aident...

Documentaire Manille, le peuple des enfants perdus Hors-la-loi dès 10 ans, 100 000 gamins survivent entre cimetières et dépôts d’ordures autour de la capitale philippine. Plongée...

Documentaire Et si la Chine avait menti ? Qui sont ces lanceurs d’alerte que les autorités chinoises ont voulu faire taire au début de l’épidémie ? Le...

Documentaire Des barreaux pour une barrette En Tunisie, fumer un joint, c’est risquer de passer un an derrière les barreaux. À l’origine de cette politique...

Documentaire Ukraine, de glace et de feu Depuis juin 2023, les soldats ukrainiens participent à une contre-offensive meurtrière. Malgré l’utilisation de matériels modernes, financés par de...

Conférence 45 ans plus tard, le punk est il toujours une contre-culture ? Une table ronde présentée par le journaliste et producteur Tanguy Blum, avec : avec Marsu du label Bondage, Steff...

Documentaire Ma retraite au soleil Ils ont 60 ans et plus, toute une vie de famille, toute une vie de travail derrière eux. Ils...

Documentaire Barrage de Vouglans : le scénario catastrophe Le 14 août dernier, dans un effroyable tremblement, une partie du pont Morandi, à Gênes, s’effondre. Bilan : 43...

Documentaire Dans la peau d’un sans-abri – A la Rue Qui n’a jamais eu peur de se retrouver sans toit ? Qui ne s’est jamais demandé : comment survivre...

Documentaire Les Garifunas du Guatemala Les Garifunas sont un des peuples des Caraïbes. Leur langue, le garifuna, appartient à la famille linguistique arawak. Les...

Documentaire Xenius – Pourquoi l’élevage intensif du porc est-il contre nature ? En France comme en Allemagne, la viande de porc occupe de loin la première place dans la consommation de...

Documentaire Les dessous de la mondialisation – Moldavie, une si longue absence A deux heures de vol de Paris, la Moldavie est devenue le pays le plus pauvre d’Europe. Face au...

Documentaire Grèves, inflation et migration : à quoi pensent les Européens ? Des grèves dans les services de santé, des trains qui ne circulent plus, et un faux qui est un...

Documentaire En vie ! Tout simplement vivants. Production, consommation, récréation. Nous sommes menacés aujourd’hui par une nouvelle forme de totalitarisme. Il dégrade les...

Documentaire Retour à Bergame Le Covid a durement frappé Bergame au début de la pandémie, mais la ville italienne se porte mieux: environ...

Documentaire Trous de mémoires Jamais la ville de Bordeaux n’avait questionné son passé négrier. C’est chose faite avec ce documentaire qui nous entraîne...

Documentaire Les enfants perdus de Mongolie Oulan Bator, 700 000 habitants, capitale de la Mongolie. Dans cet ex-Etat de l’Union Soviétique, presque toutes les mines...