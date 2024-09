Documentaire

Lagos, avec 20 millions d’habitants est la plus grande ville d’Afrique. Elle est aussi l’un des plus grands ports du continent et l’un des principaux centres commerciaux et industriels nigérians. Avec le Pétrole, Lagos c’est quelques ultra-riches et surtout beaucoup de pauvres, des voitures de luxe et des bidonvilles. Pas de touristes à Lagos mais des hommes d’affaires, les quartiers d’affaires bougent, grandissent derrières des murs sans fin. De l’autre coté des millions de gens tentent de profiter un peu de la manne pétrolière en travaillant légalement ou illégalement. Vols, enlèvements, extorsions, corruption, Lagos c’est le royaume de la débrouille, ici on a rien sans rien, tout ce paye cash, du plus pauvre au plus riche tout le monde ne vit que pour l’argent.