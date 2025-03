Documentaire

Fumer, c’est mal. Fumer tue. Nul ne peut ignorer ce message de nos jours. La lutte antitabac est devenue un objectif de santé publique et un enjeu économique. Là où des décennies durant, la cigarette avec sa voluptueuse fumée était « quelque chose qui s’offrait, qui permettait d’engager la discussion ». Confrontant interviews et séquences d’archives particulièrement riches (et souvent très drôles), le film nous entraîne de Brooklyn à Paris, en passant par des avions enfumés (il y a qeulques années encore), et aborde les vraies questions liées au tabac, dans une société qui légalise pour mieux contrôler notre santé.

Réalisation : Marie-Pierre Jaury