Documentaire



Au nord du Mali, une région confrontée à des défis sécuritaires, une patrouille du G5 Sahel lutte contre des groupes extrémistes. À travers les témoignages des habitants et des experts locaux, ce documentaire explore les causes de l’implantation de ces groupes dans le Sahel. Qui sont les forces engagées contre l’insécurité dans le nord du Mali, et comment le G5 Sahel peut-il contribuer à une solution ? Découvrez les perspectives des victimes et d’anciens membres de ces groupes.

De Yuri Maldavsky.