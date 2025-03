Documentaire

Au Népal où l’on considère l’égalité des sexes comme un concept occidental, et en aucun cas, comme une possibilité. Pour s’épargner mariages arrangés et violences conjugales, beaucoup de jeunes filles entrent dans les ordres. Au monastère de Drupka, on rend les femmes plus instruites, plus émancipées, et plus combatives ! Car ici on enseigne même à ses nonnes un art très masculin : le Kung-Fu. Un documentaire de L’Effet Papillon.