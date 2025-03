Documentaire

Aux Etats-Unis, les récents incidents de Charlottesville et les coups de mentons des suprémacistes blancs ont réveillé de mauvais souvenirs. Ceux de la Ségrégation et de l’esclavage. En Géorgie, dans le Sud profond, où 174 monuments célèbrent encore les confédérés, comprenez les défenseurs de l’esclavage, le général Lee est toujours considéré comme un héros, même s’il a perdu la guerre de Sécession. D’ailleurs, on dénombre dans tout le pays, 500 monuments à la gloire de cette page sombre de l’histoire américaine. Il y en a un, en tout cas, qui a donné son avis sur Twitter : c’est Donald Trump qui déplore « le démantèlement, sic, de nos magnifiques statues et monuments ». Ca a le mérite d’être clair ! Un documentaire de l’Effet Papillon.