Documentaire

Cette enquête s’intéresse au nombre – en constante augmentation – de personnes détentrices d’armes aux Etats-Unis. La possibilité d’en posséder une est un droit inscrit dans la Constitution américaine. Dans la plupart des Etats, tout citoyen de plus de 18 ans, dont le casier est vierge et qui ne souffre pas de troubles mentaux, peut en acquérir. Selon différentes études, près de 40 % des ménages déclarent en détenir une. De plus en plus, les acheteurs sont des femmes, soucieuses de la sécurité de leur famille. Un documentaire de REBECCA LEVIN.