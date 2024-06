Documentaire



Alexia est l’une des 7 dernières bigoudènes. A 83 ans, elle continue continue de porter la coiffe tous les jours. Un rituel auquel Alexia se plie tous les matins depuis plus de 70 ans. Michel collectionne les fameuses coiffes et leur entretien n’a plus de secret pour lui. Alors il rend service à ses vieilles copines. Laver, amidonner et repasser à l’ancienne, un vrai travail d’orfèvre que Michel accomplit dans les règles de l’art. Un documentaire de Violaine Molinaro.